Происшествия

Свыше 500 литров топлива для личного пользования пытался вывезти гражданин из России

В Псковской области при выезде с таможенной территории Евразийского экономического союза через таможенный пост Бурачки на российско-латвийской границе гражданин Молдавии в легковом транспортном средстве марки «Mercedes Benz» пытался незаконно вывезти 17 канистр с топливом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Пассажирскую таможенную декларацию на вывозимый товар гражданин не подавал. Таможенный досмотр транспортного средства показал, что в технической полости пола грузового отделения автомобиля находится 17 канистр объемом по 30 литров каждая. В 14 канистрах - дизельное топливо, в трех - бензин. Общий вес перемещаемого товара составил 468,35 кг.

Иностранный гражданин пояснил, что дизельное топливо и бензин он приобрел для себя перед предстоящей дальней поездкой в Европу. Для перемещения канистр гражданин использовал уже имеющиеся в автомобиле технические ниши и полки.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Стоимость товара - предмета административного правонарушения составила 20783,57 рублей.

Псковская таможня напоминает, что для личного пользования физическим лицам в отдельной таре (не в топливном баке) запрещено вывозить более 10 литров топлива.