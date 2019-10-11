Происшествия

Великолучанку, ушедшую из дома в августе, ищет уголовный розыск

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой 1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа текущего года она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.