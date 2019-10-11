Происшествия

Себежский суд приговорил пять индийцев и россиянина к лишению свободы за незаконное пересечение границы

Приговором Себежского районного суда пять граждан Индии и один гражданин РФ осуждены к лишению свободы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, указанные граждане в июле 2019 года совершили незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, группой лиц по предварительному сговору.

С учетом позиции государственного обвинителя, характер и степень общественной опасности, суд назначил пяти гражданам Индии наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.