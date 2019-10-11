Происшествия

Факт незаконной охоты на косулю выявлен в Пыталовском районе

Факт незаконной охоты на косулю выявлен в Пыталовском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по природным ресурсам и экологии.

22 октября на территории общедоступных охотничьих угодий Пыталовского района, в 1,6 км от деревни Пузырево, сотрудниками ДПС задержаны трое граждан, осуществлявших транспортировку мяса двух особей европейской косули без разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В автомобиле задержанных обнаружено незачехленное заряженное охотничье огнестрельное оружие. Размер ущерба, причиненного в результате незаконной добычи, составляет 240 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота).