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Уголовный розыск ищет девушку, пропавшую 20 октября в Великих Луках

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Екатерины Самулевич, 2001 года рождения. По имеющимся данным, она ушла из дома 20 октября текущего года.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы черные, прямые и длинные, размер обуви 36-37, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: чёрные джинсы и кроссовки, куртка темно- синего цвета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, предположительно, девушка может находиться в Москве. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины Самулевич, просят обратиться по телефонам: 8906-22311-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.