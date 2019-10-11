Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении дедовичского алиментщика, задолжавшего более 60 тыс. рублей

Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на основании судебного приказа мирового судьи судебного участка №4 Дедовичского района житель Дедовичского района обязан выплачивать алименты в пользу двух несовершеннолетних детей, начиная с 29 июня 2015 года до их совершеннолетия.

15 июля 2015 года в ОСП Дновского и Дедовичского районов УФССП России по Псковской области в отношении него возбуждено исполнительное производство. В связи с невыплатой в период с 26 июня 2015 года по 19 марта 2019 года алиментов мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком 10 суток.

Однако после отбытия административного наказания, он решение суда не исполнял, алименты на содержание несовершеннолетних детей не выплачивал, в результате чего образовалась задолженность в размере 61 395, 60 рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Санкция ст.157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.