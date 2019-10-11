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Фальшивые сто долларов обнаружены в финансовом учреждении Пскова

23.10.2019 12:39|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками полиции изъяты денежные знаки с признаками подделки. В одном из финансовых учреждений областного центра 22 октября обнаружены фальшивая банкнота номиналом сто долларов США, а также поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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