Происшествия

Сыр, следовавший из Литвы в Казахстан, «развернули» в Псковской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в МАПП Убылинка запрещен ввоз 19,8 тонн литовского сыра. Импортная молочная продукция следовала автомобильным транспортом из Рокишского района Литвы в Республику Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра сотрудники ведомства выявили нарушение требований Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Дата производства сыра, указанная на этикетках транспортной упаковки (картонных коробов), не соответствовала информации, нанесённой на потребительские маркировочные этикетки сыра. Кроме того, было выявлено несоответствие информации о юридическом адресе импортёра, заявленной в товаросопроводительных документах и указанной в разрешении Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз товара.

Ввоз 19,8 тонн литовского сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.