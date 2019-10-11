Происшествия

Свыше 50 тысяч рублей попытался дать пскович сотруднику ГИБДД в виде взятки

СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении псковича, который совершил покушение на дачу взятки сотруднику областного ГИБДД, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

В ходе доследственной проверки установлено, что около 21:30 17 октября инспектор ГИБДД, находясь вблизи дома №3 «а» по Ленинградскому шоссе в Пскове остановил легковое транспортное средство. Причиной остановки стало то, что водитель двигаясь по автодороге осуществил кратковременный выезд на полосу встречного движения.

Как оказалось, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. С целью избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водитель предложил сотруднику ГИБДД денежные средства в размере свыше 50 000 рублей, которые оставил в его служебном автомобиле. Однако, свой преступный умысел пскович не смог довести до конца, так как был задержан на месте совершения преступления за незаконные действия.

За покушение на дачу взятки должностному лицу лично предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Пскова.