Происшествия

Иностранец получил штраф в 60 тысяч рублей за незаконное пересечение границы в Невельском районе

Невельским районным судом за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации осужден гражданин одной из бывших советских республик.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в июне этого года пограничники при осуществлении контроля за соблюдением режима государственной границы в Невельском районе выявили гражданина одного из постсоветских государств, следующего на легковом автомобиле марки «Хендэ» с территории сопредельного государства в Россию.

В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле 2018 года Калининским районным судом Санкт-Петербурга 44-летний иностранец привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в виде штрафа с выдворением с территории России и ограничением въезда в страну.

При очередном пересечении государственной границы Российской Федерации иностранца повторно уведомили в установленном порядке о неразрешении въезда и об уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное пересечение государственной границы.

Мужчину это не остановило, и он, осознавая преступность своих действий, незаконно пересек российско-белорусский участок государственной границы, за что и был задержан псковскими пограничниками.

Решением Невельского районного суда за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей назначенное наказание смягчено до 60 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.