Происшествия

Пенсионера, пропавшего на великолукском автовокзале, ищет полиция

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Александра Курьякова,1953 года рождения. По имеющимся данным, 27 сентября 2019 года он пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные.

Был одет: камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм, футболка в зелено-серую полоску.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Курьякова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (881153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.