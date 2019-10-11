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Пенсионера, пропавшего на великолукском автовокзале, ищет полиция

24.10.2019 11:36|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Александра Курьякова,1953 года рождения. По имеющимся данным, 27 сентября 2019 года он пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД. 

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные.

Был одет: камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм, футболка в зелено-серую полоску.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Курьякова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (881153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

Теги: #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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