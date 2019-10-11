Происшествия

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного документа

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства при реализации функций по социальному обеспечению граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что неустановленным лицом незаконно изготовлено в целях использования заявление о досрочном переводе накопительной части пенсии от имени гражданина из одной организации в другую, а также изготовлен договор об обязательном пенсионном страховании, на основании которого денежные средства гражданина переведены в другую организацию.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Санкция ч.1 ст. 327 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.