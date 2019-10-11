Происшествия

45 тысяч рублей перевела доверчивая великолучанка «сотрудникам банка»

Очередной случай мошенничества зафиксирован в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 10 октября жительнице Великолукского района 1980 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Он пояснил женщине, что с ее карты пытаются снять деньги, великолучанка не поверила. Тогда ей позвонил другой якобы сотрудник банка и сообщил, что в ее банке онлайн-вирус. Гражданка поверила и перевела на счет мошенников 45 000 рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.