Происшествия

Псковича, грабившего подростков в Ленобласти, заключили под стражу

Следственным отделом по городу Кириши следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Псковской области.

Как сообщается на сайте СУ СК по Ленинградской области, по версии следствия, вечером 12 октября 2019 года около здания лицея, расположенного на одной из улиц города Кириши, мужчина совершил нападение на 16-летнего подростка, которого он ударил кулаком и ногой в лицо и отобрал у него мобильный телефон, после чего с места происшествия скрылся.

Аналогичное преступление мужчина совершил вечером 14 октября 2019 года, когда возле другого учебного заведения он ограбил 17-летнего юношу, ударив его и забрав мобильный телефон. Впоследствии похищенное было у злоумышленника обнаружено и изъято.

Ранее мужчина неоднократно был судим за совершение хищений и находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений.

По ходатайству следствия судом в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено соответствующее обвинение.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствующие совершению преступлений.