Происшествия

Три года тюрьмы может получить пскович за драку с собутыльником

Прокурор Псковского района направил в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Пскова, который в ходе конфликта причинил своему знакомому вред здоровью средней тяжести, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Дознанием установлено, что в начале июня 2019 года в ночное время злоумышленник находился в своем доме в деревне Лопатово Псковского района, где совместно со своим знакомым распивал спиртное. В ходе произошедшей ссоры он нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо. В результате удара у потерпевшего зафиксирован двухсторонний перелом нижней челюсти, который расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья) предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.