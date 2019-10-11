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Пскович задолжал более 200 тысяч рублей по алиментам трем детям

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве при взыскании алиментных платежей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 36-летний местный житель, имеющий на иждивении троих несовершеннолетних детей, в отношении которых решением суда мужчине установлена обязанность по уплате алиментов, вопреки требований части 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации, статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, устанавливающих обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей, а также достоверно зная о возложенной на него судом обязанности уплачивать алименты, будучи подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, выплату денежных средств на содержание своих несовершеннолетних детей не производил.

В результате чего задолженность по алиментным платежам составила более 200 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в орган дознания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

Санкция ст.157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.