Происшествия

На окраине Великих Лук обнаружены тела парня и девушки

Тела молодых людей - парня и девушки - обнаружены вчера, 24 октября, вечером на окраине Великих Лук, рядом с железнодорожным мостом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Тела отправлены в морг. Предварительный осмотр показал, что внешних повреждений на телах нет, что исключает версию падения с высоты. Нет и видимых признаков насильственной смерти. Поза, в которой нашли, погибших, может говорить о том, что они просто замерзли. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после вскрытия, уточнили в следственных органах.

Личность девушки установлена – это совершеннолетняя жительница Великих Лук. Личность молодого человека устанавливается.