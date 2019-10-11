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В Пскове возбуждено уголовное дело по факту организации подпольного игрового клуба

Следственным отделом по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, из материалов уголовного дела следует, что в результате оперативной разработки отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Пскову получена информация о функционировании на территории областного центра незаконного игорного заведения.

В ночь на 25 октября в ходе совместной силовой операции следователей следственного отдела по Псков СУ СК РФ по Псковской области, оперативных работников ОЭБ и ПК УМВД России по Пскову при силовой поддержке бойцом ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области в помещениях двух домов в Пскове пресечена незаконная игорная деятельность с использованием игрового оборудования, участниками которой являлся неограниченный круг лиц.

Фото пресс-службе УМВД РФ по Псковской области

В ходе первоначальных следственных действий изъяты полученные в результате незаконное деятельности денежные средства, несколько десятков игровых терминалов, а также иные предметы и документы, свидетельствующие о незаконной игорной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, что что деятельность по организации азартных игр может осуществляться только в игорных заведениях на территории игорных зон, расположенных вне населенных пунктов. Игорных зон – пять (ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Они расположены в Краснодарском, Приморском и Алтайском краях, в Калининградской области и Республике Крым. Псковской области в этом перечне нет.