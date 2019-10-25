Происшествия

Житель Псковского района руками продавил стену мастерской и похитил инструменты и топливо

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя, который приговором Псковского районного суда признан виновным в совершении тайного хищения чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, установлено, что в ночное время в середине августа ранее судимый гражданин, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, руками продавил лист поликарбоната в стене мастерской СХПК «Загорье» в деревне Лопатово Псковского района и через образовавшийся проем проник внутрь помещения.

Осужденный похитил различное имущество: набор инструментов, угловую шлифовальную машину, сварочный инвертор ключ-трещотку. С прилегающей к мастерской территории похитил пластмассовую канистру и 20 литров дизельного топлива на общую сумму 19430 рублей.

По результатам рассмотрения дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, раскаяние, наличия на иждивении малолетнего ребенка и др.), а также отягчающего наказание обстоятельства (рецидива преступлений) назначил подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.