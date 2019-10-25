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Появилось видео с операции по пресечению незаконной деятельности игорного клуба в Пскове

Информация о функционировании на территории областного центра незаконного игорного заведения была получена в результате оперативной разработки отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.

Напомним, минувшей ночью в ходе совместной силовой операции стражей порядка, следователей следственного управления СК России по Псковской области при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области деятельность нелегального казино пресечена. В ходе первоначальных следственных действий изъяты полученные в результате незаконной деятельности денежные средства, несколько десятков игровых терминалов, а также иные предметы и документы, свидетельствующие о незаконной игорной деятельности.

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Полиция напоминает, что деятельность по организации азартных игр может осуществляться только в игорных заведениях на территории игорных зон, расположенных вне населенных пунктов. В соответствии с законодательством, игорные зоны на территории Российской Федерации расположены в Краснодарском, Приморском и Алтайском краях и Калининградской области.