Происшествия

В Пыталово перед судом предстанут 8 граждан Вьетнама по обвинению в незаконном пересечении границы

Островским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми граждан Социалистической Республики Вьетнам в возрасте от 17 до 52 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, в августе обвиняемые легально въехали на территорию Российской Федерации с целью последующего незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации для убытия в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Реализуя задуманное, вечером 29 августа они, не имея разрешительных документов, незаконно пересекли в Пыталовском районе российско-латвийскую границу в обход установленного пункта пропуска, однако были задержаны на территории сопредельного государства сотрудниками ГПО МВД Латвийской Республики и переданы обратно российской стороне.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.