Происшествия

Следственное управление взяло дело одной из великолукских организаций на особый контроль

Руководитель следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Псковской области, генерал-майор юстиции Петр Крупеня провел оперативное совещание, на котором заслушал ход и результаты расследования ряда уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением трудовых прав граждан.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание Петр Николаевич уделил расследованию уголовного дела, возбужденного по части 2 стать 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) руководством общества с ограниченной ответственностью «Аквавелсервис».

В пресс-службе добавили, что начальник СУ СК РФ по Псковской области поручил руководителю следственного отдела по Великим Лукам принять исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан. При этом расследование данного уголовного дела поручил лично руководителю городского следственного отдела и потребовал в кратчайшие сроки завершить предварительное следствие.