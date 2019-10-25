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Полиция: пропавшая великолучанка может находиться в Москве

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Великим Лукам устанавливают местонахождение Екатерины Романовны Самулевич. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эта девушка 2001 года рождения может находиться в Москве.

«По имеющимся данным, она ушла из дома 20 октября текущего года, - отметили в пресс-службе. - На вид пропавшей - 12 - 14 лет, рост - 165 - 170 сантиметров, волосы - черные, прямые и длинные, размер обуви - 36 - 37, глаза - карие, худощавого телосложения. Была одета в черные джинсы и кроссовки, куртку темно-синего цвета».

В пресс-службе просят граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины Самулевич, просят обращаться по телефонам: 8 - 906 - 223 - 11 - 28 (уголовный розыск), (8811-53) 5 - 27 - 94 (дежурная часть ОМВД России по Великим Лукам).