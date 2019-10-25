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Псковская прокуратура сообщила подробности о ликвидированном подпольном казино

Прокуратура Пскова признала законным постановление замруководителя следственного отдела по псковскому следственному управлению Следственного комитета (СУ СК) РФ по Псковской области о возбуждении уголовного дела в отношении группы псковичей, организовавших нелегальное казино. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города, местные жители совершили преступление, предусмотренное частью 2 статьи 171.2 УК РФ.

«В ходе доследственной проверки, установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору, с целью извлечения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, в период с 12 августа 2019 года по настоящее время в доме №11 по улице Черемнова и в доме № 51 по улице Майской организовали казино. Сделали это - вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования. Участниками этих азартных игр - на деньги - является неограниченный круг лиц», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что санкция части 2 статьи 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. А также - штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города.