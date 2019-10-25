Происшествия

Росгвардейцы остановили псковича, угрожающего убить посетителя кафе на Кузбасской дивизии

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, который угрожал убить 39-летнего мужчину. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, это произошло 25 августа - около 02.00 - в кафе на улице Кузбасской дивизии.

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«Экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал тревоги, - отметили в пресс-службе. - Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали агрессора».

В управлении добавили, что для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.