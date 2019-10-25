Происшествия

В Острове заключенный получил срок за попытку сохранить запрещенные вещи личной гигиены

В Острове заключенный исправительной колонии №2 ударил начальника отдела безопасности - из-за попытки забрать вещи личной гигиены - и получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 9 месяцев. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Островской межрайонной прокуратуре, отбывать наказание нарушителю нужно будет в колонии общего режима.

Источник: pixabay.com

«Приговором Островского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности)», - отметили в ведомстве.

В суде установлено, что в январе 2019 года начальник отдела безопасности исправительная колония №2 УФСИН России по Псковской области прибыл в ШИЗО и ПКТ данной колонии. При осмотре камер выявил у одного из осужденных запретные к хранению предметы: полотенце, мочалку, шампунь, бритвенный станок, нательный пояс, потребовав от осужденного вынести данные предметы. Не желая подчиняться законным требованиям начальника отдела безопасности, мужчина нанес один удар кулаком правой руки в область лица сотруднику исправительного учреждения.

В прокуратуре заключили: «Приговор суда вступил в законную силу».