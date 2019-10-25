Происшествия

В выручке великолукского магазина обнаружили поддельные деньги

В Великих Луках полицией изъята пятитысячная купюра с признаками подделки. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обнаружена купюру 24 октября, в местном финансовом учреждении.

«По имеющимся сведениям, поступила поддельная банкнота в выручке одного из магазинов города. По данному факту возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе.

Также в управлении добавили, что порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков следующий: «Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!».

В управлении подчеркнули, что если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

«Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе. - В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации»

Кроме того, в полиции заострили внимание, что категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк: «В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности».