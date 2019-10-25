Происшествия

В Пскове рсгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина

26 октября в 23:40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала бытовую химию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росгвардии, в ходе разбирательства было установлено, что в течение года подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.