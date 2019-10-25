Происшествия

Себежского предпринимателя накажут за несвоевременную выплату зарплаты

Прокуратура Себежского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований трудового законодательства индивидуальным предпринимателем не все работники были ознакомлены с приказом о приеме на работу, выплата заработной платы работникам производится несвоевременно.

В этой связи прокурором района вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1, ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Постановления и материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Псковской области для рассмотрения по существу, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Себежского района.