Происшествия

Жилой дом и гараж горели в Псковской области из-за аварийного режима работы электропроводки

Жилой дом и гараж горели в Псковской области из-за аварийного режима работы электропроводки. 26 октября в 15:58 поступило сообщение о возгорании гаража в Пустошкинском районе в деревне Петраши. В результате сгорел гараж. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри гаража.

27 октября в 23:06 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Себеже на улице В. Марго. В жилом доме огнем повреждена обрешетка кровли и стропильная конструкция. Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.