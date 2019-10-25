Происшествия

Дачный дом горел в пушкиногорской деревне Лопатино

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления стало причиной ряда пожаров в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в 21:49 26 октября поступило сообщение о возгорании дачного дома в Пушкиногорском районе, в деревне Лопатино. В дачном доме сгорела кровля. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 04:47 27 октября поступило сообщение о возгорании сажи в дымоходе в Себежском районе в деревне Техомичи. В жилом доме в трубе сгорела сажа. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В 15:37 27 октября поступило сообщение о возгорании бани в деревне Тямша. В результате пожара в бане огнем повреждена стена. Причина пожара - аварийный режим работы печного оборудования.