Происшествия

В Гдовском лесу спасатели нашли потерявшегося 80-летнего пенсионера

За прошедшие выходные в Псковской области в лесах заблудились два человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 26 октября в 11.00 поступило сообщение о том, что в лесу в Гдовском районе в деревне Слудка потерялся человек. На поиски был направлен поисково-спасательный отряд Гдова. В результате мужчина вышел из леса самостоятельно.

В этот же день в 15.10 поступило сообщение от дежурного полиции по Гдовскому району о заблудившемся человеке в лесном массиве вблизи деревни Сельцы. Потерявшимся оказался мужчина 1939 года рождения.

Была организована спасательная операция, мужчина был найден силами поисково -спасательного отряда Гдова.