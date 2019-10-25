Происшествия

Житель Порхова, обвиненный в краже, оскорбил судью и секретаря судебного заседания

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении жителя Порхова, который обвиняется в краже, а также в неуважении к суду, выразившееся в оскорблении секретаря судебного заседания и судьи Порховского районного суда Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый по мотиву несогласия с законными действиями судьи Порховского районного суда Псковской области во время оглашения постановления судьи и вручения ему копии указанного постановления публично грубо оскорбил судью и секретаря судебного заседания.

Своими действиями обвиняемый умышленно выразил явное неуважение к суду, подрывая тем самым авторитет судебной власти.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.