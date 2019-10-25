Происшествия

Палкинский мошенник потратил почти полмиллиона на строительство несуществующего дома

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении жителя Палкинского района, обвиняемого в совершении мошенничества.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый заключил с потерпевшей, проживающей в Санкт-Петербурге, договор о строительстве дома. Под видом осуществления затрат на приобретение строительных материалов и их транспортировку, на найм рабочих и другие сопутствующие расходы, обвиняемым были получены денежные средства на общую сумму 468 900 рублей. Однако никакие работы не были выполнены.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.