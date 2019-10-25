Происшествия

Великолучанин ночью влез в окно магазина и совершил кражу

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина, подозреваемого в краже из магазина.

28 октября около 3 часов ночи находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Горицкая совершена кража, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего молодого человека, который проник в магазин через окно и похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции.