Происшествия

Уголовное дело завели на жителя Печор, применившего насилие к полицейскому

Псковским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, по версии следствия, около 23 часов 26 октября 21-летний местный житель, застигнутый в момент совершения правонарушения во дворе на ул. Юрьевской в городе Печоры, препятствуя задержанию с целью составления административного протокола, трижды ударил полицейского в голову и туловище, причинив телесные повреждения.

Несмотря на активное сопротивление, подозреваемый был задержан с применение огнестрельного оружия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.