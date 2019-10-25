Происшествия

До трех лет лишения свободы грозит жителю Тямши, избившему соседа

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление в отношении 30-летнего жителя Псковского района, который в ходе конфликта причинил своему знакомому вред здоровью средней тяжести.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания было установлено, что начале апреля 2019 года житель деревни Тямша пригласил на свой день рождения ранее неоднократно судимого соседа. В ходе распития спиртных напитков между именинником и гостем на почве личной неприязни возникла словесная ссора. В ходе ссоры гость нанес хозяину три удара кулаком в область головы, причинив ему переломы передней стенки правой верхнечелюстной пазухи, костей носа, кровоподтеки и ссадины на голове, повлекшие средней тяжести вред здоровью человека.

Уголовное дело направлено в Мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.