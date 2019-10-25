Происшествия

В Псковском районе будут судить ревнивца, ударившего сожительницу ведром

Заместителем прокурора Псковского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 35-летнего псковича, совершившего преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предмета, используемого в качестве оружия) в отношении своей сожительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, в начале сентября 2019 года в вечернее время, в доме в деревне Верхолино между злоумышленником и его сожительницей произошла словесная ссора, возникшая на почве ревности, в ходе которой мужчина схватил свою сожительницу за предплечья.

Потерпевшая, чтобы избежать продолжения ссоры, вышла на улицу. Однако злоумышленник вышел вслед за ней, взял ведро, которое висело на заборе и, используя его в качестве оружия, кинул данное ведро в нее, попав в область лица. Своими умышленными действиями злоумышленник нанес сожительнице раны, кровоподтеки и ссадины в области лица и рук. Данные телесные повреждения повлекли легкий вред здоровью потерпевшей.

Уголовное дело направлено в Мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.