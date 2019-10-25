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К реальным срокам приговорены в Псковской области 11 несовершеннолетних преступников за 9 месяцев 2019 года

29.10.2019 08:29|ПсковКомментариев: 0

Уголовно-судебным отделом прокуратуры Псковской области обобщена судебная практика рассмотрения судами области уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними за 9 месяцев 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе, всего судами рассмотрены дела в отношении 163 несовершеннолетних. Из них в отношении 90 лиц приняты решения о прекращении уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям, таким как примирение сторон, деятельное раскаяние, применение принудительных мер воспитательного воздействия. 73 несовершеннолетних судами приговорены к различным мерам наказания, в том числе 21 к условному лишению свободы, 24 - к различным суммам штрафа, 14 - к обязательным работам.

Еще 11 несовершеннолетних приговорены к реальному лишению свободы. Чаще всего к реальному лишению свободы несовершеннолетние осуждались за совершение краж - 6 лиц. К реальному лишению свободы также осуждены несовершеннолетние совершившие причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и сбыт наркотиков.

Так, 27 июня Псковским городским судом в отношении несовершеннолетнего 2001 года рождения вынесен обвинительный приговор за совершение 5 краж, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. При принятии решения о назначении реального наказания в виде лишения свободы суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного и то, что ранее он был 2 раза судим за совершение краж, а спустя менее чем 2 месяца после освобождения за непродолжительный период времени — с 6 по 19 сентября - совершил все 5 преступлений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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