Происшествия

В Псковском районе сгорел дом из-за аварийного режима работы печного оборудования

28 октября в 21:18 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Псковском районе в деревне Замельничье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в жилом доме сгорела кровля и потолочное перекрытие. Предположительная причина пожара - аварийный режим печного оборудования.

В 01:14 29 октября поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке в Себежском районе в деревне Техомичи. В результате пожара сгорели хлев и хозпостройка. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в хозпостройке.