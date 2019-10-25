Происшествия

Уголовное дело завели на жителя Псковской области за организацию притона в Санкт-Петербурге

Уголовное дело завели на жителя Псковской области за организацию притона в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», интим-салон организовал приезжий в Красносельском районе Петербурга. Для создания рабочей обстановки подошла квартира в обычной многоэтажке.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) , неделю назад сотрудники полиции посетили квартиру в 11-м доме на Брестском бульваре. Жилплощадь использовали под рабочее место 32-летний приезжий из Псковской области и пятеро подчиненных дам.

В отношении «ночных бабочек» составлены административные протоколы за занятие проституцией. В отношении единственного кавалера возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Ему избрана мера пресечения о подписке о невыезде и надлежащем поведении.