Происшествия

Гражданин Чехии осужден за незаконное пересечение Государственной границы РФ

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Чехии. Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В суде установлено, что злоумышленник 15 сентября умышленно незаконно пересек Государственную границу РФ по направлению из Латвийской Республики в Российскую Федерацию примерно в 2000 метрах южнее деревни Бабино Пыталовского района и выдвинулся вглубь территории Российской Федерации. 18.09.2019 около 13 часов 30 минут он был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области в н.п. Гавры Пыталовского района.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил подсудимому наказание в виде штрафа.

Приговор суда вступил в законную силу.