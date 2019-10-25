Происшествия

Два жителя Пыталово осуждены за незаконное приобретение и хранение наркотиков

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Пыталово. Приговором Пыталовского районного суда они признаны виновными в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере), совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, в суде установлено, что 15 марта злоумышленники, обладая информацией об адресе сбыта наркотических средств, оставленном их распространителями, прибыли в город Остров, где оговорили порядок своих действий и распределили между собой роли, а именно: решили, что один, используя свой мобильный телефон, закажет наркотическое средство, а другой, используя свою банковскую карту, оплатит заказ.

В последующем получив от распространителя наркотических средств сведения об адресе закладки наркотического средства, обнаружили и забрали его, т.е. незаконно приобрели наркотическое средство, которое хранили при себе до выявления их преступной деятельности сотрудниками ОМВД России по Пыталовскому району и изъятия наркотического средства в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил подсудимым наказание в виде штрафа в размере 9 000 рублей каждому. Изъятое наркотическое средство по решению суда уничтожено.

Приговор суда не вступил в законную силу.