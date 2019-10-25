Происшествия

В Псковской области по «горячим следам» раскрыта кража 770 тысяч рублей у пенсионерки

Сотрудниками полиции задержана ранее судимая уроженка Владимирской области, подозреваемая в хищении у пенсионерки около миллиона рублей.

По версии следствия, в Пскове днем 23 октября в квартиру дома по Рижскому проспекту к местной жительнице 1939 года рождения зашла неизвестная женщина. Она представилась социальным работником. После общения с пенсионеркой незнакомка ушла. А пожилая хозяйка вскоре обнаружила, что у нее из шкафа похищены сбережения – 770 тысяч рублей. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С использованием записей с камер видеонаблюдения стражам порядка удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемой. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий гражданку задержали в городе Твери. Ею оказалась не работающая, судимая уроженка Владимирской области, 1983 года рождения. Она дала признательные показания. Большая часть похищенных денежных средств изъята и возвращена законной владелице.

Отделом по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции №1 (микрорайон «Завеличье») Следственного управления УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных противоправных деяний, в том числе и на территории других регионов.