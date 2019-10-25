Происшествия

Более 6 тысяч преступлений зарегистрировано в Псковской области с начала года

Более 6 тысяч преступлений зарегистрировано на территории Псковской области с начала года. Об этом заявил сегодня, 29 октября, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции, посвященной результатам работы полиции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Овсянникова, за 9 месяцев текущего года удалось сохранить обстановку в регионе под полным контролем. «Серьезных нарушений и происшествий не допущено», - заявил он. В то же время начальник регионального УМВД подчеркнул, что в регионе сократилось количество убийств, грабежей и разбоев.

«Головной болью» для полиции, по его словам, являются преступления, связанные с интернет-мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков. Так, в регионе за 10 месяцев текущего года изъято более 350 кг наркотических психотропных и сильнодействующих веществ.