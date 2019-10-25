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382 человека, страдающего наркоманией и алкоголизмом, официально числится на учете в Псковской области

382 человека, страдающего наркоманией и алкогольной зависимостью, официально числится на учете в Псковской области. Об этом сообщил на пресс-конференции 29 октября начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно статистическим данным, в этом году 21 преступление было совершено лицами в состоянии наркотического опьянения.

Ранее Алексей Овсянников сообщил, что за 10 месяцев текущего года на территории региона изъято более 350 кг наркотических психотропных и сильнодействующих веществ.