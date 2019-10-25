Происшествия

В Архангельске будут судить мужчину, который убил и съел трех собутыльников

В Архангельске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве трех собутыльников и в употреблению в пищу мягких тканей с их трупов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве ради использования тканей жертв. Дело направлено в Архангельский областной суд.

По версии следствия, 51-летний мужчина, неоднократно судимый, зарезал насмерть трех знакомых, пока они спали после употребления спиртного. Затем он расчленял трупы, часть употреблял в пищу, а остальное клал в пакеты и выбрасывал протоку реки Волохница или в озеро Бутыгино. Убийства были совершены с марта 2016 года по март 2017 года в этих округах Архангельска.

Подозреваемый поселился в квартиру одного из убитых, а его родителям говорил, что их сын уехал в другой город на заработки и сдал ему квартиру. О том же он говорил полицейским. Убитых не сразу начали искать: родственники одного думали, что он уехал на заработки, у двух других не было родственников. Установить личности погибших удалось после многочисленных экспертиз найденных фрагментов тел.

В СК отметили, что обвиняемый также убивал и ел кошек, собак и других мелких животных и птиц. Их кости нашли в пакетах вместе с человеческими останками.

Судмедэкспертиза признала мужчину вменяемым. Он был задержан в августе 2018 года после того, как в озере Бутыгино нашли останки двух человек.