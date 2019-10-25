Происшествия

За вырубку четырех елей житель Плюсского района получил условный срок и штраф более 300 тыс. рублей

Прокуратурой Плюсского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Плюсского района за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Приговором Стругокрасненского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Плюсского района, в суде установлено, что 23 февраля гражданин в нарушение лесного законодательства, находясь в лесном массиве Лядского участкового лесничества КУ «Плюсское лесничество», действуя умышлено, из корыстных побуждений, с использованием бензопилы совершил незаконную рубку 4 деревьев породы ель, общим объемом 12,6 кубических. Лесной массив расположен на землях лесного фонда и относится к защитным лесам.

По итогам рассмотрения дела, суд, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, применив положения об условном осуждении.

Кроме того, удовлетворен иск в пользу ГКУ Псковской области «Плюсское лесничество» на сумму 325070 рублей в счет возмещения материально ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу.