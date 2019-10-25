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Два года тюрьмы может получить житель Псковского района из-за сериала по ТВ

29.10.2019 20:35|ПсковКомментариев: 0

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление в отношении 21-летнего мужчины, не имеющего постоянного места жительства на территории Псковского района, который угрожал убийством в отношении своей знакомой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе дознания установлено, что в начале сентября мужчина пришел в гости к своей знакомой, проживающей в деревне Подборовье-3 в Торошинской волости. Дома между знакомыми возник конфликт в связи с разными оценками событий, происходивших в сериале, который шел по телевизору. 

В ходе ссоры злоумышленник, находясь в помещении комнаты, схватил в руку металлическую кочергу, замахнулся над головой молодой женщины кочергой, высказав при этом в ее адрес угрозу убийством сказав ей: «Завалю». В связи с тем, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, потерпевшая восприняла угрозы как реальные.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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