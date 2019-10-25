Происшествия

Житель Дедовичского района осужден на семь лет за избиение знакомого до смерти

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение в суде с участием присяжных заседателей по уголовному делу в отношении местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что 1 января 2019 будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у Крутецкого сельского клуба, мужчина из личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, избил потерпевшего.

В результате закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в больнице.

По результатам судебного разбирательства коллегией присяжных заседателей единогласно вынесен обвинительный вердикт.

С учетом позиции государственных обвинителей суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.